IS eist aanslag politieschool Pakistan op

ISLAMABAD - Islamitische Staat heeft dinsdag de bloedige aanval op een opleidingscentrum van de politie in Quetta in het westen van Pakistan opgeëist. Een IS-bevelhebber heeft een Pakistaanse journalist gedreigd met meer aanslagen en gezegd dat IS binnenkort de nachtmerrie van de Pakistaanse regering zal zijn. Islamitische Staat heeft voor later op de dag een uitgebreide verklaring aangekondigd.

Door ANP - 25-10-2016, 5:42 (Update 25-10-2016, 5:42)

Bij de aanslag in Quetta zijn volgens nieuwe politieberichten zestig mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn er ruim honderd gewonden. Drie gewapende mannen drongen op maandagavond het terrein van een politieschool binnen, schoten daar om zich heen en namen honderden kadetten in gijzeling. Bij de bevrijding van de gijzelaars zijn de drie daders doodgeschoten, zo lieten de autoriteiten weten.