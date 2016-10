Invallen in Duitsland tegen Tsjetsjenen

ERFURT - Op meerdere plaatsen in Duitsland zijn dinsdagochtend antiterreureenheden van de Duitse politie ingezet. De actie richt zich op Tsjetsjenen die worden verdacht van het financieren van terrorisme in Syrië, meldde justitie.

Door ANP - 25-10-2016, 12:19 (Update 25-10-2016, 12:19)

Twaalf woningen en een gemeenschappelijke accommodatie zijn doorzocht. De invallen waren in Thüringen, Hamburg, Noord-Rijnland-Westfalen, Saksen en Beieren.

Justitie heeft veertien verdachten op de korrel. Het gaat om elf mannen en drie vrouwen met de Russische nationaliteit en van Tsjetsjeense afkomst. Het zijn allemaal asielzoekers tussen de 21 en 31 jaar. Hoofdverdachte is een 28-jarige man die zich bij de strijd van IS in Syrië had willen aansluiten.

Er zou geen gevaar zijn geweest voor een aanslag van de groep in Duitsland.