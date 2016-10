Controles binnengrenzen EU mogen verlengd

STRAATSBURG - Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen mogen de controles van hun binnengrenzen nog drie maanden voortzetten. De Europese Commissie stelde dat dinsdag voor.

Door ANP - 25-10-2016, 17:11 (Update 25-10-2016, 17:11)

De vijf landen kregen in mei groen licht voor zes maanden gerichte en beperkte grenscontroles. Brussel ging akkoord met deze inperking van het vrije personenverkeer in de Schengenzone nadat was vastgesteld dat het Griekse grenscontrole- en asielsysteem niet goed functioneerde. De tienduizenden migranten die nog in Griekenland verblijven, trekken mogelijk weer naar rijkere delen van Europa als de grenscontroles nu zouden worden opgeheven, vreest de commissie.

Volgens de commissie is de situatie inmiddels wel gestabiliseerd, maar is nog niet aan alle voorwaarden voor de gewenste ,,terugkeer naar Schengen’’ voldaan. De EU-lidstaten gaan zich nu over het voorstel buigen.