ANP Ontploffing China door illegale explosieven

BEIJING - De grote explosie in de Chinese stad Xinmin die maandag aan veertien mensen het leven heeft gekost, is veroorzaakt door de illegale productie en opslag van explosieven. Dat heeft het staatspersbureau Xinhua woensdag bevestigd. Bij de explosie raakten ook 147 mensen gewond en werden tientallen woningen en een ziekenhuis zwaar beschadigd.

Door ANP - 26-10-2016, 7:32 (Update 26-10-2016, 7:32)

,,Drie verdachten zijn dinsdag opgepakt. Allen hebben schuld bekend'', laat Xinhua weten. Ook de eigenaar van de vijf huizen waar de explosie plaatsvond, is opgepakt door de politie. Het is onduidelijk wat voor explosieven de oorzaak waren van de ontploffing. In de regio rond Xinmin vindt veel mijnbouw plaats, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van explosieven.