ANP 'België laks met belasten zwart geld'

BRUSSEL - Veel Belgen die hun zwarte geld alsnog bij de fiscus hebben aangegeven, hebben daar geen of nauwelijks belasting over betaald. De Belgische belastinginspectie heeft daarom vorige week de grootste fraudeklacht in de Belgische geschiedenis ingediend bij het Openbaar Ministerie, meldt de krant De Tijd woensdag.

Door ANP - 26-10-2016, 10:35 (Update 26-10-2016, 10:35)

De inspectie denkt dat met de zogenoemde inkeerregeling veel zwart geld is 'witgewassen’. Het gaat om ruim 61.000 dossiers uit de periode 2004-2015, waarmee ruim 36 miljard euro is gemoeid.

In veel gevallen werd wel belasting geheven op de rente die het kapitaal opbracht en ook werden boetes opgelegd. Maar belasting op het zwarte geld zelf bleef in veel gevallen achterwege. De inspectie wil nu dat justitie grootschalig onderzoek gaat doen en een poging doet naheffingen te laten opleggen. Maar daarvoor is veel te weinig capaciteit, aldus de krant.