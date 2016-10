Hoop op ondertekening CETA nog levend

STRAATSBURG/BRUSSEL - De EU geeft de hoop niet op dat het goed komt met het vrijhandelsakkoord met Canada. ,,Het is niet van belang wanneer het verdrag wordt ondertekend, het is belangrijk dát het wordt getekend", zei de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg. ,,Maar ik heb goede hoop dat er in de loop van woensdag een akkoord komt tussen de Belgische en de Waalse regering.''

26-10-2016

Het CETA-verdrag tussen de EU en Canada zou donderdag in Brussel moeten worden bezegeld. Maar doordat de Waalse regering dwarsligt, dreigt dat feest niet door te gaan.

De Waalse premier Paul Magnette en de federale vicepremier Didier Reynders kwamen woensdagmorgen opnieuw bijeen om een oplossing te zoeken. Na drie uur onderhandelen werd de bijeenkomst tot woensdagmiddag opgeschort.

Magnette heeft met name bezwaar tegen de aparte arbitragerechtbanken die geschillen tussen landen en bedrijven moeten beslechten. Zonder toestemming van de Walen kan België het verdrag niet kan tekenen, en daarmee de EU niet.

EU-president Donald Tusk zei in Straatsburg te hopen dat ,,België zich bewijst als kampioen consensusbouwer’’. ,,Alleen de Belgen kunnen beslissen over het Belgische standpunt. Een top met Canada is donderdag nog steeds mogelijk."

Tusk wees erop dat de Europeanen in toenemende mate bezorgd zijn of de handelsverdragen wel in hun belang zijn. ,,Ik vrees dat we geen vrijhandelsverdragen meer kunnen sluiten als we niet bewijzen dat wij heel serieus zijn over de bescherming van de Europese consumenten, werknemers en bedrijven."