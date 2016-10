Londen telt de meeste rijken

JOHANNESBURG - Londen is de stad met de grootste particuliere rijkdom binnen zijn grenzen. De Britse hoofdstad telt liefst 357.000 miljonairs en 62 miljardairs. Gezamenlijk is deze groep rijken goed voor omgerekend 24,7 biljoen euro aan privébezit.

Door ANP - 26-10-2016, 11:57 (Update 26-10-2016, 11:57)

De marktonderzoeker New World Wealth in Johannesburg publiceerde woensdag zijn jaarlijkse overzicht van steden met de meeste particuliere rijkdom. Nederlandse steden staan niet in de top.

New York staat op de tweede plaats. In de Amerikaanse metropool leven 336.000 miljonairs en 65 miljardairs, die met z'n allen 23,7 biljoen op tafel kunnen leggen. Tokio is goede derde, met 272.000 miljonairs en veertien miljardairs. De rijken van Tokio zijn goed voor 20,1 biljoen. San Francisco staat vierde, gevolgd door twee Chinese steden, Beijing en Shanghai. De top tien wordt gecomplementeerd door Los Angeles, Hongkong, Singapore en Chicago.

Over de hele wereld verspreid zijn er ruim 13 miljoen miljonairs en 1940 miljardairs, blijkt uit de telling.