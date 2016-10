Solidariteitsbonus voor opvang vluchtelingen

STRAATSBURG - Als het aan het Europees Parlement ligt, wordt er volgend jaar geld vrijgemaakt voor een 'solidariteitsbonus’ voor landen die meewerken aan de opvang van vluchtelingen. Een ruime meerderheid stemde woensdag in Straatsburg in met een begroting van ruim 160 miljard euro voor 2017, waarover nu onderhandeld moet worden met de lidstaten.

Door ANP - 26-10-2016, 13:40 (Update 26-10-2016, 13:40)

De 'solidariteitsbonus' is een voorstel van europarlementariër Paul Tang (PvdA). ,,Solidariteit is een kernwaarde van Europa," zegt hij. De Italiaanse premier Matteo Renzi dreigde dinsdag nog de EU-begroting te vetoën wegens een gebrek aan solidariteit van de EU-lidstaten in de vluchtelingencrisis.

Landen die zich niet inzetten voor vluchtelingen, moeten volgens de Europese Commissie 250.000 euro boete betalen, wat overigens door een aantal van hen, waaronder Hongarije en Slowakije, wordt aangevochten.