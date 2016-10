Spanje twijfelt over tanken Russische vloot

MADRID - Het is toch niet zeker of een Russische vloot oorlogsschepen kan bijtanken in een Spaanse enclave in het noorden van Afrika. Na internationale kritiek liet Spanje woensdag weten de beslissing om het bijtanken toe te staan nog eens tegen het licht te houden.

Door ANP - 26-10-2016, 14:14 (Update 26-10-2016, 14:14)

De vloot onder aanvoering van het vliegdekschip Admiraal Koeznetsov gleed de afgelopen week onder andere door Het Kanaal richting de Middellandse Zee en uiteindelijk Syrië. Het is de bedoeling dat daar wordt meegedaan aan de strijd tegen onder andere IS. De vloot zou woensdag in de Spaanse enclave Ceuta aankomen.

Tegenstanders noemen het hypocriet van Spanje dat het de Russen brandstof laat innemen maar ook verklaringen ondertekent waarin het land van oorlogsmisdaden in Syrië wordt beschuldigd.