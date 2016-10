Burundi keert ICC de rug toe

BUJUMBURA - Burundi heeft de VN officieel op de hoogte gesteld dat het uit het Internationaal Strafhof (ICC) stapt. Het land heeft documenten daarover naar secretaris-generaal Ban Ki-moon gestuurd.

Door ANP - 26-10-2016, 18:28 (Update 26-10-2016, 20:42)

Een ruime meerderheid van het parlement in Burundi stemde eerder deze maand voor het plan om het ICC te verlaten. In het land is het sinds april vorig jaar onrustig. President Pierre Nkurunziza kondigde toen aan voor de derde keer mee te willen doen aan de presidentsverkiezingen. Volgens zijn critici was dit strijdig met de grondwet. De president en zijn bondgenoten stelden echter dat de herverkiezing wel mogelijk was, omdat hij voor zijn eerste termijn was gekozen door het parlement, en niet door de bevolking. Nkurunziza trok uiteindelijk in juli bij de stembus aan het langste eind.

Het ICC kondigde eerder dit jaar een onderzoek aan naar de gewelddadigheden rond de verkiezingen. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN concludeerde vorige maand dat er sinds april 2015 564 mensen zijn geëxecuteerd. ,,Wijdverspreide en systematische patronen van mensenrechtenschendingen wijzen er duidelijk op dat deze opzettelijk zijn en het gevolg van doelbewuste beslissingen. Het is aan de regering ze een halt toe te roepen'', aldus het VN-rapport.

Behalve Burundi hebben Zuid-Afrika en Gambia aangekondigd uit het ICC te stappen. De landen zijn boos omdat tot nu toe alleen Afrikanen voor het hof zijn gedaagd.