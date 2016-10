Burundi stapt uit Internationaal Strafhof

ANP Burundi stapt uit Internationaal Strafhof

BUJUMBURA - Burundi heeft de VN officieel op de hoogte gesteld dat het uit het Internationaal Internationaal Strafhof (ICC) stapt. Het land heeft documenten daarover naar secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft gestuurd.

Door ANP - 26-10-2016, 18:28 (Update 26-10-2016, 18:28)

Een ruime meerderheid van het parlement in Burundi stemde eerder deze maand voor het plan om het ICC te verlaten. In het land is het sinds april vorig jaar onrustig. President Pierre Nkurunziza deed tegen de regels in voor de derde keer mee aan presidentsverkiezingen die hij vervolgens won. Het ICC kondigde eerder dit jaar een vooronderzoek aan naar de gewelddadigheden rond de verkiezingen, om te bepalen of er een daadwerkelijk onderzoek komt naar eventuele schending van de mensenrechten.

Behalve Burundi hebben Zuid-Afrika en Gambia aangekondigd uit het ICC te stappen. De landen zijn boos omdat tot nu toe alleen Afrikanen voor het hof zijn gedaagd.