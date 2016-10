Dode en gewonden bij aardbevingen in Italië

ANP Dode en gewonden bij aardbevingen in Italië

ROME - Centraal-Italië is woensdagavond door drie aardbevingen getroffen, waarvan de tweede de krachtigste was. De eerste beving had een kracht van 5,4. De tweede kwam twee uur later met een kracht van 6,0, even later was er een derde beving met een kracht van 4.9, aldus de Amerikaanse geologische dienst USGS. De bevingen vonden plaats op zo'n 70 kilometer van de stad Perugia, maar allebei werden ze gevoeld in Rome, ruim 150 kilometer verderop.

Door ANP - 26-10-2016, 21:09 (Update 27-10-2016, 3:00)

Tientallen mensen raakten lichtgewond bij de aardbevingen. Vier slachtoffers zijn zwaargewond maar niet in levensgevaar, meldde het hoofd van de afdeling Burgerbescherming in Italië. Een Italiaans persbureau meldde dat er een dode is gevallen.

De bevingen vonden plaats op zo'n 10 kilometer diepte, betrekkelijk dicht bij het oppervlak voor een aardbeving. Het epicentrum lag in alle gevallen vlak bij het stadje Castelsantangelo, in de regio Marche. In het plaatsje met zo'n driehonderd inwoners is de stroom uitgevallen, aldus de burgemeester.

Volgens dagblad Corriere della Sera vluchtten veel mensen in Rome de straat op toen de aarde begon te schudden. In Pescara, aan de oostkust, werd een voetbalwedstrijd tussen de thuisploeg en Atalanta Bergamo stilgelegd.

Er is ook veel schade. In sommige plaatsen dichtbij het epicentrum stortten gebouwen in. In Camerino kwam de kerktoren naar beneden. Enkele wegen zijn geblokkeerd door grote rotsblokken.

Hetzelfde gebied werd in augustus ook getroffen. Toen kwamen bijna driehonderd mensen om het leven. Die beving had een kracht van 6,2 en vond plaats op zo'n 5 kilometer diepte.