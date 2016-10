Jezidivrouwen winnen Sacharovprijs

STRAATSBURG - Nadia Murad Basee en Lamiya Aji Bashar, twee pleitbezorgers van de Iraaks-Koerdische jezidivrouwen die werden ontvoerd door terreurorganisatie IS, hebben de Sacharov Mensenrechtenprijs 2016 gewonnen.

Door ANP - 27-10-2016, 11:55 (Update 27-10-2016, 11:55)

Dat heeft de liberale fractie in het Europees Parlement, die hen mede had gekandideerd, donderdag bekendgemaakt in Straatsburg. Aan de prijs voor de vrijheid van meningsuiting, die op 14 december wordt uitgereikt, is 50.000 euro verbonden.

De twee vrouwen werden zelf in 2014 ontvoerd toen IS hun dorp Kocho in de buurt van de Noord-Iraakse stad Sinjar veroverde. Jihadistische terroristen misbruikten hen, en vele anderen, als seksslaven.

De twee andere genomineerden waren Mustafa Dzhemilev, een Oekraïense mensenrechtenactivist die opkomt voor de rechten van Krimtataren en Can Dündar, oud-hoofdredacteur van de Turkse krant Cumhuriyet.