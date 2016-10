Irak telt 12.000 vluchtelingen bij Mosul

BAGDAD - Sinds het begin van het Iraaks-Koerdische offensief tegen Mosul zijn volgens de Iraakse regering 12.000 mensen op de vlucht geslagen. Mosul is in handen van Islamitische Staat. Vorige week maandag begonnen het Iraakse leger en Koerdische eenheden aan een opmars naar de stad.

Door ANP - 27-10-2016, 12:42 (Update 27-10-2016, 12:42)

Mosul is met naar schatting twee miljoen inwoners de twee na grootste stad van Irak. De stad is het laatste grote bolwerk van IS in Irak. De aanvallers hebben inmiddels enkele dorpen in de omgeving veroverd. Het Iraakse leger staat nu op enkele kilometers van de stadsgrens.

Volgens hulporganisaties leven de bewoners van Mosul tussen hoop en vrees. Enerzijds zien ze uit naar bevrijding, anderzijds komt het bijbehorende geweld steeds dichterbij. De organisaties houden rekening met zeker 200.000 vluchtelingen zodra de gevechten de stad bereiken.