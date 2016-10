VN-chef wil onderzoek aanval school Syrië

NEW YORK - Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties wil zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek naar een aanval op een school in het noordwesten van Syrië waarbij zeker 35 doden zijn gevallen. De aanval ,,was mogelijk een oorlogsmisdaad'', zei hij.

Door ANP - 27-10-2016, 21:02 (Update 27-10-2016, 21:02)

Bij het bombardement woensdag kwamen volgens UNICEF 22 leerlingen en zes leerkrachten om het leven. Het was mogelijk de dodelijkste aanval op een school in Syrië sinds het begin van de burgeroorlog, ruim vijf jaar geleden.

VN-chef Ban zei dat dergelijke gruweldaden blijven plaatsvinden ,,omdat de verantwoordelijken, of zij zich aan de kant van het regime of aan die van de rebellen scharen, geen gerechtigheid vrezen''.

De Syrische oppositie, Frankrijk en de Verenigde Staten stellen het regime of Rusland verantwoordelijk voor de aanval op de school. Rusland wijst iedere betrokkenheid van de hand.