Nederland stemt niet bij kernwapenresolutie

NEW YORK - De Verenigde Naties gaan onderhandelen over een internationaal kernwapenverbod. Dat is het resultaat van de stemming van de First Committee van de Algemene Vergadering van de VN over de resolutie die bepaalt dat volgend jaar onderhandeld wordt over een verbod op kernwapens. Opvallend was dat Nederland zich onthield van stemmen.

Door ANP - 28-10-2016, 1:11 (Update 28-10-2016, 1:11)

Bij de stemming over de resolutie waren 123 landen voor, 38 tegen en zestien stemden helemaal niet. Daaronder Nederland. Dat is opvallend want de Tweede Kamer wilde dat Nederland voor zou stemmen. NAVO-bondgenoot Verenigde Staten wilde juist dat Nederland tegen de resolutie zou stemmen die ervoor zorgt dat volgend jaar in New York twee conferenties worden gehouden om een verbod op kernwapens voor te bereiden.

De kernwapenstaten zoals de VS zijn tégen de resolutie en zullen ook niet aan de beoogde conferenties deelnemen.