Filipijnse politie doodt 'drugsburgemeester'

MANILLA - Filipijnse politieagenten hebben vrijdag een burgemeester en negen van zijn lijfwachten doodgeschoten. De autoriteiten verdachten burgemeester Samsudin Dimaukom van de stad Datu Saudi Ampatuan op het eiland Mindanao van betrokkenheid bij drughandel.

Door ANP - 28-10-2016, 9:06 (Update 28-10-2016, 9:06)

De burgemeester en zijn lijfwachten reden in twee voertuigen naar een controlepost. Volgens de politie wilden ze niet stoppen. Daarna openden agenten het vuur op de auto's met de burgemeester. ,,We hadden informatie dat de burgemeester en zijn mannen drugs vervoerden. Dat probeerden we te onderscheppen. Maar zij kozen voor een schotenwisseling'', aldus een politiechef. Hij zei dat er geen agenten gewond raakten, wel werd een politieauto doorzeefd met kogels.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte voert een keiharde oorlog tegen de drugshandel in zijn land. Volgens mensenrechtengroepen laat hij doodseskaders hun gang gaan.