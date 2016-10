Geldkraan voor Trump druppelt

WASHINGTON - Het lijkt gedaan met grote fondsen voor de campagne van Donald Trump. De geldstroom is deze laatste dagen voor de verkiezingen afgebogen naar Republikeinen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

De commissie voor de federale verkiezingen maakte donderdag bekend dat tientallen miljoenen Republikeinse dollars worden gebruikt om de leden van de Senaat en het Huis te steunen. Dat is nodig omdat de Democraten behoorlijk de overhand in Washington lijken te krijgen.

Opvallend genoeg verloor de Republikeinse presidentskandidaat Trump ook de financiële steun van zijn grootste donor: hijzelf. In de eerste drie weken van oktober maakte hij behalve wat rente slechts geld voor de salarissen van zijn campagneteam over. De periode daaraan voorafgaand, werden er miljoenen overgemaakt.

Bij de Democraten ligt dat heel anders. Voor Hilary Clinton kwam er in oktober dagelijks 2,8 miljoen dollar binnen. Haar campagnerekening bevatte bij de laatste stand 62 miljoen, vier keer meer dan die van haar rivaal Trump, zo meldt The New York Times.