Minder militairen op Belgische straten

ANP Minder militairen op Belgische straten

BRUSSEL - België gaat het aantal militairen dat op straat patrouilleert geleidelijk afbouwen, van 1800 naar 1089. Dat heeft de regering besloten, laat de woordvoerder van minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) vrijdag weten. Dreigingsniveau 3, op een schaal van 4, blijft gehandhaafd.

Door ANP - 28-10-2016, 11:08 (Update 28-10-2016, 11:08)

Het is daarnaast de bedoeling dat militairen niet permanent mogelijke doelwitten beveiligen, maar in beweging blijven. De afgelopen maanden is al gewerkt met deze ,,patrouillegerichte'' methodiek. ,,Doordat er minder mensen voor de deur staan, kunnen we met minder militairen hetzelfde werk doen.'' In de praktijk gaat het toch nog wel om 1250 man, aldus de woordvoerder. De maatregel gaat per direct in.

Sinds de aanslag van 22 maart in Brussel zijn op veel strategische plekken soldaten te zien, zowel in de Belgische hoofdstad als in andere steden. Vanuit het leger klinken al langer geluiden over te hoge werkdruk en capaciteitsgebrek.