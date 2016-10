Russen mogen ook niet in Malta tanken

VALLETTA - De Russische flottielje die via de Middellandse Zee op weg is naar de kust van Syrië, kan nergens brandstof innemen. De regering van Malta besloot de Russen geen toestemming te verlenen te komen tanken.

Door ANP - 28-10-2016, 12:28 (Update 28-10-2016, 12:28)

De flottielje bestaat uit het enorme vliegdekschip Admiraal Koeznetsov en acht begeleidende kleinere oorlogsbodems. De schepen wilden na een tocht over de Noordzee en door Het Kanaal oorspronkelijk tanken in de Spaanse havenstad Ceuta, een enclave in Marokko. Maar onder meer Groot-Brittannië vond dat Spanje dat als lid van de NAVO moest weigeren. Na ampel beraad gaf Madrid gehoor aan die mening.

Volgens de krant Times of Malta had het ministerie van Buitenlandse Zaken in de hoofdstad Valletta aanvankelijk toestemming verleend, maar trok het die in na protesten van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Malta is geen lid van de NAVO.