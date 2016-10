Veel Russen willen emigreren

ANP Veel Russen willen emigreren

MOSKOU - Terwijl president Poetin zijn best doet het land krachtdadig een plek op de wereldkaart te verschaffen, wil één op de tien Russen het liefst emigreren. Het grootste deel van hen wil het vaderland zelfs binnen twee jaar de rug toekeren.

Door ANP - 28-10-2016, 15:36 (Update 28-10-2016, 15:36)

Nog eens 11 procent van de Russen heeft wel eens over emigratie nagedacht, blijkt uit een uitgebreide peiling door VTsIOM, een door de staat geleid onderzoeksbureau. Het onderzoek werd afgelopen maand gehouden in 46 regio's, verspreid over heel Rusland.

Een vijfde van de ondervraagden verklaarde dat hij familie of vrienden heeft die het afgelopen jaar uit Rusland zijn vertrokken. Een opvallend groot aandeel - 16 procent - onder degenen die willen emigreren, studeert een vreemde taal. Van de potentiële emigranten is 15 procent al aan het sparen voor de reis en de vestiging elders. Een even groot deel is bezig met het vergaren van informatie over het gewenste land.

De helft van degenen die weg willen geeft verbetering van de materiële situatie als reden, 7 procent zoekt meer sociale stabiliteit. Ongeveer 4 procent wil de Russische kou ontvluchten.

Rusland telt 145 miljoen inwoners.