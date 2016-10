Waals parlement geeft zegen aan CETA-akkoord

NAMEN - Het Waalse parlement heeft vrijdagmiddag zoals verwacht met ruime meerderheid ingestemd met het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA. Het parlement van Brussel en dat van de Franstalige gemeenschap gingen 's avonds ook akkoord. Dat was geen verrassing meer.

Door ANP - 28-10-2016, 22:17 (Update 28-10-2016, 22:17)

Nu dat allemaal is gebeurd, is de weg vrij voor België om groen licht te geven voor ondertekening. De Canadese premier Justin Trudeau zou dat eigenlijk donderdag komen doen in Brussel. Wanneer de ceremonie nu gaat plaatsvinden, is nog niet bekend.

Wallonië was de afgelopen anderhalve week de grootste dwarsligger, maar donderdag bereikten de federale regering en de deelstaten overeenstemming over een verdragsbijlage. Daarin wordt tegemoetgekomen aan de zorgen die in Franstalig België heersen over onder meer de aparte rechtbanken bij conflicten en de gevolgen voor de landbouw. De Waalse socialistische premier Paul Magnette sprak van een overwinning.