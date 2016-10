Reuzenhaai gestrand in De Panne

ANP Reuzenhaai gestrand in De Panne

DE PANNE - In de Belgische kustplaats De Panne is zaterdagmiddag een levende reuzenhaai aangespoeld op het strand. Het dier overleefde dat niet. Hulpverleners konden het dier nog in ondiep water krijgen maar daar overleed de haai na enige tijd.

Door ANP - 29-10-2016, 16:09 (Update 29-10-2016, 17:29)

Het nog jonge dier van zeker een meter of drie trok veel bekijks. ,,Hij zwemt nu op zowat 50 meter voor het strand rondjes in ondiep water van ongeveer een meter'', zei maritiem bioloog Jan Haelters van het Instituut voor Natuurwetenschappen toen het dier nog leefde.

Haelters hoopte dat het bijzondere exemplaar, zelden te zien voor de Belgische en Nederlandse kust, de weg naar volle zee terug zou weten terug te vinden maar die hoop bleek ijdel.