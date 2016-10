Frankrijk wil geen migrantenkampen meer

DOUÉ-LA-FONTAINE - Na het opruimen van het vluchtelingenkamp in Calais zal Frankrijk geen ander geïmproviseerd kamp meer toestaan. Dat heeft de Franse president Hollande zaterdag gezegd.

Hij kondigde aan dat een kamp in het noordoosten van Parijs ook zal worden ontmanteld. ,,We zullen hetzelfde doen als in Calais en het Parijse kamp evacueren.'' Volgens Hollande waren de migranten in de Franse hoofdstad niet afkomstig uit Parijs maar waren zij onderdeel van een nieuwe golf vluchtelingen uit Libië.

Frankrijk begon afgelopen maandag met het ontmantelen en ontruimen van het kamp in Calais. Het kamp was donderdag leeg. Volgens Hollande zijn de afgelopen week 5000 mensen ondergebracht in reguliere opvang elders in Frankrijk. Voor zo'n 1500 minderjarige alleen reizende asielzoekers zoeken de autoriteiten nog een nieuwe plek.