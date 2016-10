Trudeau alsnog naar België voor CETA

ANP Trudeau alsnog naar België voor CETA

OTTAWA - De Canadese premier Justin Trudeau had zaterdag een valse start, maar inmiddels is hij alsnog in het presidentiële vliegtuig vertrokken uit Ottawa om in Brussel het handelsverdrag CETA te tekenen. Trudeau was er eerder al helemaal klaar voor om het omstreden verdrag te ondertekenen, maar technische problemen gooiden roet in het eten. Volgens de Canadese nieuwssite CP24 keerde het vliegtuig kort na het opstijgen terug naar het vliegveld van Ottawa vanwege mechanische problemen aan de vleugels.

Door ANP - 30-10-2016, 4:22 (Update 30-10-2016, 7:26)

Trudeau ontmoet de Europese leiders zondag in Brussel om het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada te ondertekenen. Over het verdrag is zeven jaar onderhandeld en vooral de laatste fase ging zeer moeizaam, toen de Walen in België weigerden te ondertekenen. Uiteindelijk werd het verdrag aangepast, waarna de Walen vrijdag alsnog akkoord gingen, tot grote opluchting van Canada.