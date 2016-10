ISS-astronauten veilig terug op aarde

DZHESKAZGAN - Ze staan weer veilig met beide benen op de aardse grond, de Amerikaanse, Russische en Japanse astronauten die zaterdagnacht het internationale ruimtelaboratorium ISS verlieten na een succesvolle missie. Dat liet NASA TV weten. Een Russische MS-01 Sojoez-capsule pikte ze bij het ISS op. De capsule plofte zondagochtend (plaatselijke tijd) ten zuidoosten van de stad Dzheskazgan in Kazachstan neer.

De astronauten lieten twee Russen en een Amerikaanse astronaut achter die daar vorige week vrijdag waren aangekomen.

De leider van het 'buitenaardse' team, Anatoly Ivanishin, zei: ,,Het was een hele bijzondere tijd. Ik had geen tijd om de gebeurtenissen op aarde in de gaten te houden en misschien is dat maar goed ook. Op het ruimtestation woon je in een zeer vriendelijk en goed milieu."

In het ISS voeren de drie nieuwe astronauten vijftig experimenten uit. Ze blijven 155 dagen in de ruimte. Het ruimtelaboratorium is een project van 15 landen en zweeft op ongeveer 400 kilometer boven de aarde.