Antwerpen roept 2018 uit tot Hugo Clausjaar

ANP Antwerpen roept 2018 uit tot Hugo Clausjaar

ANTWERPEN - Antwerpen wil 2018 uitroepen tot Hugo Clausjaar. Er komt in het Letterenhuis een grote overzichtstentoonstelling gewijd aan de Vlaamse schrijver, dichter en kunstenaar. Dat heeft de wethouder van cultuur Philip Heylen zondag bekendgemaakt tijdens de opening van de 80e Boekenbeurs in Antwerp Expo.

Door ANP - 30-10-2016, 21:17 (Update 30-10-2016, 21:17)

Het Letterenhuis verwierf vorig jaar het literair archief van Claus, die in Brugge werd geboren maar tot zijn dood in 2008 in Antwerpen woonde. Dat omvat zowel vroege of oorspronkelijke versies van zijn bekendste boeken als nooit uitgegeven scenario's en teksten, maar ook correspondentie met Nederlandse tijdgenoten als Harry Mulisch, Karel Appel en Simon Vinkenoog.

,,Het Hugo Clausjaar zal niet alleen rond zijn oeuvre, maar ook rond de persoon Hugo Claus draaien", zei Heylen. Op de expositie zal niet alleen eigen archiefmateriaal te zien zijn maar ook stukken uit andere verzamelingen.