Hoofdredacteur Turkse oppositiekrant opgepakt

ISTANBUL - De hoofdredacteur van de Turkse oppositiekrant Cumhuriyet, Murat Sabuncu, is opgepakt door de politie. Sabuncu was nog niet zo lang in functie. De vorige hoofdredacteur, Can Dündar werd in augustus tot zes jaar cel veroordeeld wegens het publiceren van staatsgeheimen. Die veroordeling leidde tot veel kritiek op het leiderschap van president Tayyip Erdogan en de inperking van de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechtensituatie onder zijn bewind.

Door ANP - 31-10-2016, 7:24 (Update 31-10-2016, 7:24)

Volgens de Turkse tak van CNN zijn ook huizen onderzocht van andere medewerkers van de krant. Er zijn aanhoudingsbevelen uitgevaardigd voor in totaal dertien medewerkers van Cumhuriyet. Inmiddels is ook een van de journalisten van de krant aangehouden.

De aanhoudingen volgen op een weekend waarin Turkije nog eens 10.000 ambtenaren ontsloeg en vijftien mediakanalen sloot. Allen worden verdacht van banden met militante groepen en de Gülenbeweging. Er waren al meer dan 100.000 mensen ontslagen of geschorst en 37.000 mensen gearresteerd sinds de mislukte staatsgreep.