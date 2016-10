Paus prijst positieve aspecten van Reformatie

LUND - Paus Franciscus heeft maandag tijdens een bezoek aan Zweden de positieve aspecten van de Reformatie erkend, waar de Duitse monnik Maarten Luther vijfhonderd jaar geleden de aanzet toe gaf.

Door ANP - 31-10-2016, 17:17 (Update 31-10-2016, 17:17)

,,Met dankbaarheid erkennen wij dat de Reformatie de heilige schrift een centralere plaats heeft gegeven in het leven van de (Katholieke) Kerk'', zei Franciscus tijdens een gezamenlijke gebedsdienst in Lund. Hij pleitte voor verdere toenadering tussen katholieken en protestanten. ,,Wij mogen ons niet neerleggen bij de splijting en vervreemding'', zei de paus. ,,Wij hebben de kans een beslissend moment in onze geschiedenis weer goed te maken.''

Samen met de voorzitter van de Lutherse Wereldbond, Munib Younan, ondertekende de paus een verklaring. Daarna klonk in de kerk applaus.