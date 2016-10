Democraten willen verbod 'kiezersintimidatie'

WASHINGTON - De Amerikaanse Democratische Partij is in vier staten naar de rechter gestapt vanwege een oproep van Donald Trump aan zijn aanhangers om de gang van zaken bij stemlokalen tijdens de presidentsverkiezingen scherp in de gaten te houden. Volgens de klagers komt dit neer op intimidatie van kiezers die behoren tot minderheidsgroepen.

Door ANP - 31-10-2016, 22:41 (Update 31-10-2016, 22:41)

De Democraten stapten naar de rechter in Pennsylvania, Nevada, Arizona en Ohio, vier staten waar het er om zal spannen. Zij beroepen zich op de Voting Rights Act uit 1965 en een wet uit 1871 die gericht is tegen de Ku Klux Klan.

Trump heeft zijn aanhangers opgeroepen stemlokalen in de gaten te houden. De Republikeinse kandidaat beweert dat de verkiezingen gemanipuleerd worden om zijn tegenstreefster Hillary Clinton aan de overwinning te helpen. Zij zouden van Trump vooral goed moeten opletten in steden met een groot aandeel minderheden in de bevolking.