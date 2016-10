Vierde dag op rij protesten in Marokko

RABAT - Opnieuw zijn er massale protesten in Marokko in verband met de dood van een visverkoper op vrijdag. Voor de vierde dag op rij gingen mensen maandag de straat op. In het noorden van Marokko protesteerden duizenden mensen tegen de manier waarop burgers behandeld worden door politie en overheid.

Door ANP - 1-11-2016, 2:53 (Update 1-11-2016, 2:53)

De visverkoper werd vrijdag doodgedrukt toen hij zijn handel uit een vuilniswagen wilde redden, waar het door agenten in was gegooid.

Grote protesten zijn in Marokko heel ongewoon. Koning Mohammed VI bestuurt het land nog steeds met strakke hand. In 2011 kwam er in Marokko -net als in omringende landen- een soort Arabische Lente op gang, maar daar werd door de overheid snel op gereageerd. Hervormingen werden snel doorgevoerd, waardoor de protesten afzwakten. De huidige protesten zijn de grootste sinds die korte Arabische Lente in 2011.

Niet alleen op straat wordt geprotesteerd. Ook op social media is de stroom protesten en kritiek onophoudelijk. De kritiek richt zich op de zogenoemde Makhzen, een term waarmee het Marokkaanse koningshuis wordt bedoeld.