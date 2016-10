Grootste olieleiding in VS dicht na explosie

ANP Grootste olieleiding in VS dicht na explosie

SHELBY - Opnieuw is de grootste oliepijpleiding in de Verenigde Staten afgesloten. Door een explosie en brand in de pijpleiding van Colonial Pipeline Co. raakten zeven medewerkers gewond. De leiding die richting het zuidoosten van Amerika loopt is cruciaal voor de levering van olie. Deze werd in september ook al voor 12 dagen afgesloten, toen vanwege een lekkage. Daardoor raakten 50 miljoen Amerikanen gedupeerd.

Door ANP - 1-11-2016, 4:19 (Update 1-11-2016, 4:19)

De explosie vond maandag (lokale tijd) plaats tijdens werkzaamheden op zo'n anderhalve kilometer afstand van de plek waar in september de lekkage was. Het gebeurde vlakbij de omleiding die destijds was aangelegd, om de plek van de lekkage heen. Colonial was van plan deze omleiding tussen eind oktober en half november weer te verwijderen.

Volgens Colonial zijn medewerkers met spoed naar de plek gestuurd om het probleem op te lossen.