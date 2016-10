Talibanleider gelooft in vrede

KABUL - Een prominente leider van de radicaalislamitische Taliban gelooft dat vredesonderhandelingen met de Afghaanse regering succes kunnen hebben. Sayed Muhammad Tayeb Agha, die tot voor kort het hoofd was van een politieke denktank die gelieerd is aan de Taliban, heeft dat in een interview via e-mail met de New York Times laten weten.

Door ANP - 1-11-2016, 9:40 (Update 1-11-2016, 9:40)

De krant heeft de hand gelegd op een brief die Agha, een vertrouweling van de in 2015 overleden Taliban-oprichter Mullah Omar, stuurde aan de huidige voorman Mawlawi Haibatullah Akhundzada. Daarin uit hij kritiek op het excessieve geweld dat momenteel wordt gebruikt tegen onder anderen hulpverleners, moskeegangers en willekeurige reizigers, alsmede op het lukraak bombarderen van straten en bruggen.

Dat de rebellenbeweging absoluut niet wil praten over een mogelijke oplossing zolang er nog Amerikaanse troepen in het land zijn, is volgens Agha minder stellig dan vaak wordt beweerd. Binnen de Taliban zijn de meningen daarover verdeeld. Hij roept de kopstukken op hun veilige toevluchtsoorden in Pakistan te verlaten om te voorkomen dat het buurland dingen gaat opleggen die niet in het belang zijn van de organisatie noch van Afghanistan.