ANP Rusland: streep door vredesplannen Syrië

MOSKOU - Door onvoldoende op te treden tegen gewelddadige islamisten in Syrië heeft het Westen de hervatting van vredesgesprekken onmogelijk gemaakt. Dat heeft de Russische minister van Defensie Sergej Sjoigoe dinsdag gezegd.

Door ANP - 1-11-2016, 11:18 (Update 1-11-2016, 11:18)

Volgens Sjoigoe hebben rebellen die door het Westen worden gesteund burgers in Aleppo aangevallen, ondanks het feit dat Rusland en Syrië hun luchtaanvallen op het oostelijke deel van de stad tijdelijk hadden gestaakt. ,,Hierdoor wordt het begin van onderhandelingen over vrede in Syrië tot nader order uitgesteld'', aldus Sjoigoe.

,,Het is tijd voor onze collega's in het Westen om te bepalen tegen wie ze nou vechten: terroristen, of Rusland'', vervolgde de minister. ,,Misschien zijn ze vergeten wie onschuldige mensen hebben gedood in België, Frankrijk, Egypte en elders. Om de terroristen in Syrië te vernietigen moeten we samenwerken en niet de inspanningen van partners saboteren. Want de rebellen zullen daar gebruik van maken.''