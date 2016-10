Arrestaties na dood visverkoper Marokko

RABAT - De politie in Marokko heeft elf mensen gearresteerd in verband met de dood van een visverkoper vorige week. De kwestie heeft de afgelopen dagen tot felle protesten geleid, waaraan duizenden mensen meededen.

Door ANP - 1-11-2016, 12:41 (Update 1-11-2016, 12:41)

Agenten in de noordelijke stad Al-Hoceima namen vrijdag een partij zwaardvis van Mouhcine Fikri in beslag, omdat die buiten het seizoen zou zijn gevangen. De vis werd in een vuilniswagen gegooid, maar Fikri dook achter zijn koopwaar aan om deze te redden. Hij kwam om toen de pletter in de vuilniswagen werd aangezet.

De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van dood door schuld. De autoriteiten voelden zich waarschijnlijk geroepen iets te doen om de volkswoede te doen afnemen. Koning Mohamed, die momenteel op rondreis door Afrika is, stuurde zijn minister van Binnenlandse Zaken naar de nabestaanden om koninklijke condoleances over te brengen.