Tientallen ex-militairen Irak gedood door IS

ANP Tientallen ex-militairen Irak gedood door IS

GENÈVE - Strijders van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) hebben bij de Iraakse stad Mosul veertig voormalige militairen omgebracht. Hun lichamen werden in de rivier de Tigris, die dwars door de stad loopt, gedumpt. Dat heeft een woordvoerster van de Verenigde Naties dinsdag gezegd.

Door ANP - 1-11-2016, 13:22 (Update 1-11-2016, 13:22)

De ex-militairen werden zaterdag vermoord. Ze waren samen met andere burgers door IS ontvoerd uit Mosul en uit omliggende dorpen.

IS probeerde maandagochtend ook zo'n 25.000 burgers onder dwang te verplaatsen uit Hammam al-Alil, een stadje ten zuiden van Mosul. IS wilde de burgers waarschijnlijk als menselijk schild gebruiken. In tientallen bussen en trucks vertrokken de burgers uit Hammam al-Alil, maar de meesten keerden terug onder dreiging van patrouillerende straaljagers in het gebied, aldus de woordvoerster. Enkele bussen bereikten Abu Saif, een plaatsje zo'n 15 kilometer ten noorden van Hammam al-Alil.