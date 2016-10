Gewond bij explosie elektronische rookwaar

TOULOUSE - Een man in Toulouse heeft ernstige brandwonden opgelopen door de explosie van de batterij van zijn elektronische sigaret. Het ding ontplofte met een enorme knal en zijn synthetische kleding vloog in brand. Franse media meldden dinsdag dat het incident het afgelopen weekeinde voor een discotheek plaatsvond.

De ontploffing is gefilmd door de bewakingscamera's van de uitgaansgelegenheid waar het slachtoffer bedrijfsleider is. Het lukte hem niet zijn brandende jack uit te doen en hij wierp de brandende batterij weg. Omstanders hielpen het vuur te doven. De man is met tweede- en derdegraads brandwonden aan de buik, de rug en vingers opgenomen in het brandwondencentrum van het academische ziekenhuis van Toulouse.

Het is onduidelijk waarom de batterij is ontploft, mogelijk door wrijving met geld of sleutels. Volgens La Dèpêche du Midi is het incident geen primeur voor de stad. In september raakte er een man zwaargewond, nadat zijn elektronische rookwaar in zijn auto was ontploft. Mogelijk gaan beide slachtoffers uit Toulouse bekijken of ze samen ergens schadeclaims kunnen indienen.