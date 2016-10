Servië verdedigt legeroefening met Russen

BELGRADO - Servië heeft, hoewel het land aansluiting zoekt bij de Europese Unie, een militaire oefening met Russen en Wit-Russen op zijn grondgebied verdedigd. De 'tactische legermanoeuvre' begint donderdag en duurt ruim een week. ,,We werken samen met wie we willen'', zei minister van Buitenlandse Zaken Ivica Dacic dinsdag in Belgrado.

Door ANP - 1-11-2016, 15:03 (Update 1-11-2016, 15:03)

Servië is volgens Dacic niet van plan ook maar iemand toestemming te vragen, want ,,het is ons land en ons belang.'' Aan de oefeningen doen 450 manschappen van het eigen leger mee, tweehonderd Russen en zestig Wit-Russen. De EU heeft de kandidaat-lidstaat met regelmaat gevraagd de sancties tegen Rusland wegens de annexatie van de Krim na te leven, maar dat is tot dusver steeds afgewezen met een verwijzing naar de Servische neutraliteit en de historische betrekkingen met Moskou.