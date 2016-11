Nelson Mandela Stichting: Zuma moet opstappen

JOHANNESBURG - De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma is ,,gezakt voor de leiderschapstest'' en moet opstappen. Die schreeuw om zijn vertrek is al langer te horen vanuit de oppositie, maar nu sluit ook de Nelson Mandela Stichting zich erbij aan.

Door ANP - 1-11-2016, 17:08 (Update 1-11-2016, 17:08)

De door Mandela zelf in 1999 opgerichte organisatie roept regeringspartij ANC op de regering ,,terug te brengen in veilige en kundige handen''. En dat zijn niet de handen van de door corruptieschandalen achtervolgde Zuma, vindt de organisatie, die zichzelf beschouwt als hoeder van Mandela's nalatenschap.

,,Twintig jaar nadat Nelson Mandela de Zuid-Afrikaanse grondwet ondertekende en bijna drie jaar na zijn overlijden, is het erg pijnlijk voor ons om te moeten aanzien hoe de staat uiteenvalt'', aldus de stichting.

Zuma staat onder grote druk. Via de rechter probeert het staatshoofd momenteel te voorkomen dat een kritisch rapport over zijn handelen het licht ziet. In een andere zaak moet hij zich verantwoorden voor een wapendeal uit 1999.