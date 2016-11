Minderjarigen weg uit 'jungle' Calais

CALAIS - De Franse autoriteiten zijn woensdag begonnen met het verplaatsen van ongeveer 1500 minderjarige migranten uit Calais. Het vertrek van deze alleen in de havenstad aangekomen jongeren vormt de voltooiing van de sluiting van de 'jungle', de chaotische nederzetting van migranten die vanuit Calais naar Engeland willen oversteken. De migranten worden elders in Frankrijk in opvangcentra ondergebracht.

Door ANP - 2-11-2016, 9:32 (Update 2-11-2016, 9:32)

Parijs en Londen hebben ruzie over het lot van de minderjarigen, omdat velen claimen familie in Groot-Brittannië te hebben. De Britten zouden die minderjarigen moeten opnemen, vindt de Franse regering.

Half oktober bevonden zich in de omstreden krottenwijk in Calais nog tussen de 6000 en 8000 mensen. Met het vertrek van de minderjarigen en de sloop van de krotten moet de 'jungle' binnen enkele dagen verleden tijd zijn. President François Hollande heeft tegenover Franse media verzekerd dat er geen krotten meer zullen verrijzen.