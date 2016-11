Duitse politie-actie tegen Tsjetsjenen

DRESDEN - Speciale eenheden van de Duitse politie hebben woensdag op diverse plaatsen invallen gedaan in onderkomens van asielzoekers. De actie in plaatsen in de deelstaten Saksen, Thüringen en Rijnland-Palts was gericht tegen een groep Tsjetsjenen.

Door ANP - 2-11-2016, 10:54 (Update 2-11-2016, 10:54)

Het openbaar ministerie verdenkt zestien Tsjetsjenen van lidmaatschap van een criminele bende, aldus justitie in Dresden. Zij zouden zich hebben schuldig gemaakt aan afpersing, bedreiging en vrijheidsberoving. Omdat de verdachten als gewelddadig worden gezien, kwam de speciale anti-terreureenheid GSG 9 in actie. Over arrestaties is niet bekend.

Vorige week waren er ook invallen in Duitsland bij een actie gericht tegen een groep Tsjetsjenen. Die werd verdacht van het financieren van terrorisme in Syrië. Er is toen niemand aangehouden.