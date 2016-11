Belgische maden eten wonden schoon

BRUSSEL - Larventherapie, een behandeling waarbij maden worden ingezet om moeilijk te genezen wonden schoon te maken, mag weer worden toegepast in België. Dat heeft het Belgische agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) besloten. De erkenning van de therapie was in 2011 ingetrokken.

Door ANP - 2-11-2016, 13:01 (Update 2-11-2016, 13:01)

Bij de therapie wordt een vijftigtal larven van de groene vleesvlieg in een soort theezakje gestopt en op de wond gelegd. De beestjes eten het dode weefsel op en verspreiden een enzym dat een oplossende werking heeft. Gemiddeld duurt het vier dagen voor de wond schoon is.

De maden worden voornamelijk ingezet om amputatie van ledematen te voorkomen bij patiënten die niet meer reageren op antibiotica en diabetici. Het FAGG laat de therapie toe als niet-geregistreerd geneesmiddel, waardoor de behandeling niet wordt vergoed.