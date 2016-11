Kantoor Amnesty in Moskou dicht

MOSKOU - Personeel van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International (AI) in Moskou stond woensdagochtend voor dichte deuren. Een personeelslid zei dat de sloten zijn veranderd en de stroom is afgesloten. Het is niet duidelijk wie daar achter zit.

Door ANP - 2-11-2016, 13:17 (Update 2-11-2016, 13:17)

De Russische afdeling van AI was in Moskou tot woensdagochtend gevestigd in een pand van een overheidsbedrijf. Mensenrechtenorganisaties met buitenlandse connecties, zoals buitenlandse financiering, staan onder groeiende druk van de Russische autoriteiten.