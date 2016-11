Ku Klux Klan geeft stemadvies voor Trump

WASHINGTON - Onder de weinige Amerikaanse media die de campagne van Donald Trump toejuichen, valt er een in het bijzonder op: The Crusador, de belangrijkste spreekbuis van de Ku Klux Klan oftewel 'de stem van blank christelijk Amerika'. In de jongste editie van het driemaandelijkse blad is de gehele voorpagina gewijd aan de Republikeinse presidentskandidaat onder de kop 'Make America Great Again'.

Door ANP - 2-11-2016, 17:28 (Update 2-11-2016, 17:28)

Predikant Thomas Robb schreef het artikel, waarin hij de ideeën en plannen van Trump bewierookt en verwijst naar de voorvaderen die Amerika ooit groot hebben gemaakt. Tegen de Washington Post zei hij dat zijn ontboezemingen geen officiële steunbetuiging zijn voor de Republikeinse miljardair, op wie misschien ook wel iets valt aan te merken. ,,Maar in het algemeen waarderen we zijn nationalistische opvattingen zeer en zijn opmerkingen over het sluiten van de grenzen voor illegale vreemdelingen.''

De campagneleiding van Trump haastte zich afstand te nemen van het stemadvies van de 'blanke verzetsbeweging'. ,,We keuren elke vorm van haat af. Deze publicatie is weerzinwekkend en hun visie vertegenwoordigt niet de tientallen miljoenen Amerikanen die achter ons staan.''