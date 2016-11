IS-leider roept op Mosul te verdedigen

BAGDAD - In een audioboodschap heeft Abu Bakr al-Baghdadi, de geestelijk leider van Islamitische Staat (IS), de inwoners in en rondom de Iraakse stad Mosul donderdag opgeroepen te strijden tegen de ,,vijanden van god''. Daarnaast vraagt hij aan zelfmoordterroristen verwoesting aan te richten in de landen van de ongelovigen.

Door ANP - 3-11-2016, 2:22 (Update 3-11-2016, 2:22)

Het is de eerste audioboodschap van de leider van het zelfbenoemde kalifaat sinds de door de VS gesteunde Iraakse troepen een offensief zijn begonnen om Mosul terug te veroveren. Al-Baghdadi laat weten vertrouwen in de overwinning te houden. ,,Deze (..) totale oorlog en heilige oorlog die Islamitische Staat momenteel uitvecht, steunt ons in ons geloof en is een voorstadium van de overwinning.''