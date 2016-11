Britse regering in beroep in brexit-zaak

LONDEN - De Britse regering gaat in beroep tegen de rechterlijke uitspraak donderdag dat het parlement goedkeuring moet geven voor een brexit. Dat beroep wordt begin volgende maand behandeld door de Supreme Court, de hoogste rechtbank in Groot-Brittannië.

Door ANP - 3-11-2016, 11:48 (Update 3-11-2016, 11:48)

De Britse regering, die vindt dat de brexit haar taak is, toonde zich teleurgesteld in de uitspraak van het gerechtshof. ,,Het land heeft gestemd om uit de EU te stappen in een referendum dat was goedgekeurd door het parlement. De regering is vastberaden om dat resultaat te respecteren'', zei minister van Handel Liam Fox.

Door de uitspraak is volgens Fox een belangrijke en complexe juridische situatie ontstaan.