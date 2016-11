VN: klimaatverdrag Parijs niet genoeg

LONDEN - De doelstellingen in de klimaatovereenkomst van Parijs gaan niet ver genoeg. Vrijdag wordt die klimaatovereenkomst van kracht, maar volgens het Milieubureau van de VN moet de CO2-uitstoot met nog eens een kwart extra worden gereduceerd.

Door ANP - 3-11-2016, 12:33 (Update 3-11-2016, 12:33)

Het milieubureau bracht donderdag het Emissions Gaprapport uit. Daarin staat dat dat de wereldwijde CO2-uitstoot in 2030 naar verwachting zo’n 54 tot 56 gigaton bedraagt. Dat is veel meer dan de 42 gigaton om de temperatuurstijging deze eeuw onder de 2 graden te houden.

Als de temperatuurstijging onder de 2 graden blijft, zal dat volgens wetenschappers de kans op onder meer hevige stormen, langere droogte, en de stijging van de zeespiegel kleiner maken.

Vertragen

,,We gaan in de goede richting’', zei directeur van het Milieubureau Erik Solheim. ,,De overeenkomst van Parijs zal de klimaatveranderingen vertragen, maar het is niet genoeg om die te stoppen.''

Hij waarschuwde voor ,,vermijdbare menselijke tragedies" in de vorm van honger, ziekte en conflicten als gevolg van de opwarming van de aarde. Solheim riep eerder op tot actie over te gaan. Om te beginnen op de Wereld Klimaat Conferentie die maandag begint in de Marokkaanse stad Marrakesh.