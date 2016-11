15 jaar voor vader die kinderen 'weggooide'

BONN - Een vader in Duitsland die zijn drie kinderen uit het raam van een woning op de eerste verdieping gooide, is donderdag door een rechtbank in Bonn tot vijftien jaar celstraf veroordeeld. Er was levenslang tegen hem geëist.

Door ANP - 3-11-2016, 13:58 (Update 3-11-2016, 13:58)

De rechtbank achtte de 35-jarige asielzoeker uit Syrië schuldig aan drievoudige poging tot moord. De kinderen overleefden het, maar raakten levensgevaarlijk gewond.

De man slingerde zijn kroost in de plaats Lohmar naar buiten omdat hij zijn vrouw wilde straffen. Die had gedreigd naar de politie te stappen als hij haar bleef mishandelen. Volgens de aanklager had de man de kinderen ,,als een oude kerstboom'' uit het raam geworpen.

Volgens de verdediging, die voor een veel kortere celstraf pleitte, was de man afkomstig uit arme kringen in Syrië waar geweld aan de orde van de dag was. Na zijn vlucht naar Duitsland kon hij niet omgaan met de andere omgangsvormen.