ANP President Zuid-Korea diep door het stof

SEOUL - De Zuid-Koreaanse president Park Chung-hee is vrijdag opnieuw diep door het stof gegaan voor het politieke schandaal waarin haar regering is verwikkeld. Ze heeft gezegd dat ze volledig meewerkt aan een onderzoek van de openbaar aanklagers naar de inmenging in regeringszaken door haar vertrouwelinge Choi Soon-sil. Choi is net als een andere medewerker van Park gearresteerd.

Door ANP - 4-11-2016, 5:25 (Update 4-11-2016, 5:25)

De president wil dat aanklagers duidelijk krijgen wat er precies is gebeurd en moeten zorgen dat de verantwoordelijken, inclusief haarzelf, moeten worden gestraft als ze schuldig zijn. ,,Ik ben hier schuld aan en ben bereid mijn verantwoordelijkheid te nemen'', zei een emotionele Park. ,,Ik lig 's nachts wakker van berouw.'' Ze bood vorige week al haar excuses aan, maar zei toen dat de invloed van Choi bepekt was geweest.

De oppositie noemde het optreden van Park ongeloofwaardig. ,,De president moet zich niet meer met staatszaken bemoeien'', zei Choo Mi-ae, de leider van de Democratische Partij van Korea, die pleit voor haar aftreden.