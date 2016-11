Groot moslimprotest tegen gouverneur Jakarta

JAKARTA - Tienduizenden conservatieve moslims hebben vrijdag in Jakarta gedemonstreerd tegen de gouverneur van de Indonesische hoofdstad. Ze beschuldigen Basuki Tjahja Purnama van het beledigen van de Koran. Hij had volgens hen als christen zijn mond moeten houden over Koranverzen.

,,Ahok moet worden vastgezet'', riepen de in het wit geklede betogers. Ahok is de bijnaam van de gouverneur. Hij hoopt volgend jaar te worden herkozen. Enkele politieke tegenstanders proberen kiezers met religieuze argumenten er echter van te weerhouden op hem te stemmen. Moslims zouden niet op niet-moslims mogen stemmen.

Ahok vindt dat onzin en citeerde zelf uit het heilige boek van de islam om zijn punt te maken. Volgens de mensen die de straat op zijn gegaan, heeft hij daar het recht niet toe.